В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с надписью «особый ребенок»

В Бишкеке разыскивается несовершеннолетний мальчик Со Сынгхен. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.
Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Приметы ребенка:
- рост около 159 сантиметров;
- телосложение среднее;
- лицо светлое.
Был одет:
- черная зимняя куртка;
- зеленые брюки;
- на ногах черные ботинки;
- на шее бейдж с надписью «особый ребенок»;
- в руках черная сумка;
- на руке черный браслет с номером телефона матери.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам:
- 0312352947;
- 0312352605 (дежурная часть);
- 0705307703.