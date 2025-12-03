17:59
Происшествия

В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с надписью «особый ребенок»

В Бишкеке разыскивается несовершеннолетний мальчик Со Сынгхен. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района
Уточняется, что сегодня примерно в 9.30 Со Сынгхен с учителями школы приехал на экскурсию в филармонию. Он вышел из автобуса и пропал.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Приметы ребенка:

  • рост около 159 сантиметров;
  • телосложение среднее;
  • лицо светлое.

Был одет:

  • черная зимняя куртка;
  • зеленые брюки;
  • на ногах черные ботинки;
  • на шее бейдж с надписью «особый ребенок»;
  • в руках черная сумка;
  • на руке черный браслет с номером телефона матери.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам:

  • 0312352947;
  • 0312352605 (дежурная часть);
  • 0705307703.
