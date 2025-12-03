В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с надписью «особый ребенок»

В Бишкеке разыскивается несовершеннолетний мальчик Со Сынгхен. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

Фото УВД Ленинского района

Уточняется, что сегодня примерно в 9.30 Со Сынгхен с учителями школы приехал на экскурсию в филармонию. Он вышел из автобуса и пропал.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Ленинского района. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Приметы ребенка:

рост около 159 сантиметров;

телосложение среднее;

лицо светлое.

Был одет:

черная зимняя куртка;

зеленые брюки;

на ногах черные ботинки;

на шее бейдж с надписью «особый ребенок»;

в руках черная сумка;

на руке черный браслет с номером телефона матери.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: