Происшествия

В институте курортологии подрались медработники. Милиция ведет проверку

Пресс-служба ГУВД Чуйской области прокомментировала конфликт, произошедший в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и реабилитационного лечения в селе Таш-Добо.

По ее данным, при проведении проверки установлено, что 26 ноября 2025 года в ОВД Аламединского района по линии службы «102» поступило сообщение о драке, происходящей на шестом этаже больницы.

Факт зарегистрирован. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

С заявлением обратился врач приемного отделения, гражданин А.С., 1992 года рождения. Он указал, что старшая медсестра приемного отделения К.Э. и ее сын оскорбляли его нецензурной бранью, угрожали и нанесли побои.

С аналогичным заявлением обратилась и медсестра медучреждения, гражданка К.Э., 1968 года рождения. Она сообщила, что А.С. оскорблял ее нецензурной бранью, унижал ее достоинство и наносил побои.

Оба заявления зарегистрированы в установленном порядке, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести телесных повреждений у участников конфликта.

Проверка по материалам продолжается. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352638/
