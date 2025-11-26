12:42
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Происшествия

На кыргызско-таджикской границе задержали подозреваемых в контрабанде скота

На кыргызско-таджикском участке государственной границы пограничники пресекли попытку нелегального перегона скота. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

В Лейлекском районе в местности Чеш-Добо в 1 тысяче метрах от линии госграницы обнаружили пять человек, незаконно перегонявших скот.

Пограничники задержали 67 голов крупного рогатого скота, предположительно предназначенных для контрабандного перемещения.

Животных в установленном порядке доставили в пограничное подразделение для дальнейшего процессуального оформления.

Пограничная служба предупреждает: любые попытки незаконного перемещения скота повлекут установленную законом ответственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352304/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Пограничники Кыргызстана пресекли незаконный вывоз скота в Таджикистан
Ежегодно в Кыргызстан завозят лекарства на 30 миллиардов сомов
Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенской области
Фонд развития предпринимательства увеличил сумму кредитов на покупку скота
Актрисе из сериала «Интерны» Аглае Тарасовой запретили пользоваться связью
Рейд в городе Ош. Налоговая служба выявила партию незаконных лекарств
В Кыргызстане задержана партия контрабандного риса из Узбекистана
В Баткенской области пресекли попытку контрабандного вывоза мяса и скота в РТ
ГНС пресекла ввоз контрабандной косметики на 5,7 миллиона сомов через «Ак-Жол»
На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов
Популярные новости
Еще одно землетрясение произошло в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
Более 5&nbsp;миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам
ГКНБ задержал гражданина Китая&nbsp;&mdash; директора золоторудного месторождения ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Бизнес
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
26 ноября, среда
12:42
В Москве обсудили формирование общего финансового рынка в рамках ЕАЭС В Москве обсудили формирование общего финансового рынка...
12:39
Old Bishkek: в соцсетях ищут сходство с «Таймс-сквером», но пока безуспешно
12:19
Реформа инклюзивного образования: новшества с упором на права семьи
12:10
На кыргызско-таджикской границе задержали подозреваемых в контрабанде скота
12:00
Чемпион Европы по бочче мечтает открыть современную школу-интернат в Кыргызстане