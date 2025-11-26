На кыргызско-таджикской границе задержали подозреваемых в контрабанде скота

На кыргызско-таджикском участке государственной границы пограничники пресекли попытку нелегального перегона скота. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

В Лейлекском районе в местности Чеш-Добо в 1 тысяче метрах от линии госграницы обнаружили пять человек, незаконно перегонявших скот.

Пограничники задержали 67 голов крупного рогатого скота, предположительно предназначенных для контрабандного перемещения.

Животных в установленном порядке доставили в пограничное подразделение для дальнейшего процессуального оформления.

Пограничная служба предупреждает: любые попытки незаконного перемещения скота повлекут установленную законом ответственность.