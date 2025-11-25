В Чуйской области незаконные стройобъекты оштрафовали на 400 тысяч сомов

Инспекторы Чуйского регионального управления департамента государственного архитектурно-строительного контроля проводят мониторинг строительных объектов на территории области. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, инспекторы на основании предписания Аламединской районной прокуратуры провели внеплановую проверку бетонных узлов, возводимых ОсОО «Чопо-Таш» и ОсОО «Нурлион Бетон» в селе Кара-Жыгач.

«Установлено отсутствие предусмотренных требованиями проектно-разрешительных документов на указанных объектах. Также было выявлено отсутствие необходимых согласований с компетентными органами. В отношении ОсОО применены административные меры: на каждое предприятие наложен штраф в 200 тысяч сомов. Кроме того, работа выявленных бетонных узлов остановлена до полного устранения нарушений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту управление также направило в суд иск о сносе самовольно возведенных объектов.