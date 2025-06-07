13:04
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

ГКНБ возбудил дело по трем нигерийцам, ставшим жертвами нелегальной миграции

Касательно недавней публикации по жалобе трех граждан Нигерии по вопросу их принудительного труда и незаконного изъятия паспортов ГКНБ ответил 24.kg, что указанные иностранцы являются участниками следственных действий, а также пострадавшими от действий организаторов канала нелегальной миграции.

По данному факту на основании собранных материалов в мае 2025 года возбуждено уголовное дело по статье 168 УК КР. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

По завершении следственных действий гражданам Нигерии будет оказана необходимая консульская помощь для возвращения на родину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331847/
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
МИД Кыргызстана окажет помощь трем нигерийцам, у которых изъяли паспорта
Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР
Задержаны подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака
Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по подозрению в коррупции
После ДТП мужчина угрожал пистолетом. В его доме нашли ружья и патроны
Старшего оперативника ГУУР МВД заподозрили в вымогательстве $5 тысяч
Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
В Иссык-Кульской области на баланс государства возвращены два объекта
Незаконная регистрация авто: задержаны бывшие работники «Унаа»
ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в возбуждении розни
Популярные новости
Милиция ищет водителя, который матерился и&nbsp;угрожал женщине дубинкой в&nbsp;Бишкеке Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке
Частный детсад в&nbsp;Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса Частный детсад в Бишкеке оказался прикрытием для наркобизнеса
Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а&nbsp;ее&nbsp;муж оштрафован Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а ее муж оштрафован
Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по&nbsp;подозрению в&nbsp;коррупции Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по подозрению в коррупции
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
7 июня, суббота
13:03
Кыргызстан укрепляет цифровые связи с Нижегородской областью России Кыргызстан укрепляет цифровые связи с Нижегородской обл...
12:42
В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензуру в интернете
12:20
ГКНБ возбудил дело по трем нигерийцам, ставшим жертвами нелегальной миграции
12:17
В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл»
12:01
Кыргызский бешбармак могут внести в Список нематериального наследия ЮНЕСКО