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Общество

МИД Кыргызстана окажет помощь трем нигерийцам, у которых изъяли паспорта

В связи с появившимися в СМИ сообщениями о нахождении трех граждан Федеративной Республики Нигерия в трудной жизненной ситуации на территории Кыргызстана Министерство иностранных дел сообщает, что компетентные государственные органы в настоящее время принимают необходимые меры в пределах своей компетенции для всестороннего изучения сложившейся ситуации и ее надлежащего урегулирования.

Ведомство взаимодействует с профильными государственными структурами для содействия скорейшему разрешению данной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331818/
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