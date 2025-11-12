19:57
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Происшествия

В Швеции украли 125-килограммовую бронзовую скульптуру «Эмигранты»

В Швеции украли 125-килограммовую бронзовую скульптуру «Эмигранты», пишет газета Smålandsposten.

Пропажу работы шведского скульптора Карла Миллеса, находившейся у Дома эмигрантов в городе Вэкше, обнаружил директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон утром 10 ноября.

Он полагает, что похитители не станут ее продавать, а расплавят, чтобы получить металл.

Скульптура была создана в 1940 году. Она изображает семерых человек, сидящих на спине большой рыбы. Фигура символизирует великое переселение шведов в Америку с середины ХIX века по начало 20-х годов XX века.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350542/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад
Памятник Манасу. Похвала, критика и ответ автора скульптуры хейтерам
Полубарс, полурыба: загадочная фигура по трассе на Иссык-Куль удивляет водителей
Люди ходят в трусах. Мэр о том, почему не установил статую Манаса в Балыкчи
Маленький патриот Кыргызстана покоряет турниры Швеции по вольной борьбе
В Швеции еще одного из организаторов сожжения Корана оштрафовали
В Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Тамилы Маматовой
С 1 июля посольство Венгрии начнет принимать заявления на визу в Швецию
В Швеции сожгли копию Корана. МИД Кыргызстана выразил свою позицию
Скульпторы просят убрать инсталляцию «Караван» — портит облик города Ош
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к&nbsp;властям страны Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
12 ноября, среда
19:45
UFC 322. Валентина Шевченко и Вэйли Жанг провели первую битву взглядов UFC 322. Валентина Шевченко и Вэйли Жанг провели первую...
19:43
Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
19:26
Путь в ад на одном выезде: дорога у «Дордоя» вызывает километровые заторы
19:07
В Швеции украли 125-килограммовую бронзовую скульптуру «Эмигранты»
18:48
Мэр проинспектировал улицы Бишкека, на которых идет ремонт