В Швеции украли 125-килограммовую бронзовую скульптуру «Эмигранты», пишет газета Smålandsposten.

Пропажу работы шведского скульптора Карла Миллеса, находившейся у Дома эмигрантов в городе Вэкше, обнаружил директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон утром 10 ноября.

Он полагает, что похитители не станут ее продавать, а расплавят, чтобы получить металл.

Скульптура была создана в 1940 году. Она изображает семерых человек, сидящих на спине большой рыбы. Фигура символизирует великое переселение шведов в Америку с середины ХIX века по начало 20-х годов XX века.