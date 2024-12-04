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Общество

В Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Тамилы Маматовой

В Бишкеке пройдет персональная выставка «Ритмы жизни» известного скульптора Тамилы Маматовой.

Показ откроется 17 декабря в 15.00 в Национальном музее искусств имени Гапара Айтиева. На открытии пройдет аукцион, 30 процентов выручки от проданных работ передадут ОФ «Права защиты детей и сирот».

В беседе с 24.kg Тамила Маматова отметила, что на выставке будут около 40 скульптурных и 30 фото экспонатов. Показ будет сопровождаться живой фольклорной музыкой. Ожидается прибытие первой леди Айгуль Жапаровой.

Проводить выставку скульптору помогают ОФ «Эне-бала тиреги» и Министерство культуры.

  • Тамила Маматова родилась в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Первое художественное образование получила в Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова, второе — в Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге.
  • Бюст актрисы Таттыбубу Турсунбаевой, изготовленный Тамилой Маматовой, установили в фойе Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313087/
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