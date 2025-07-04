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Общество

Люди ходят в трусах. Мэр о том, почему не установил статую Манаса в Балыкчи

Автор скульптур Зевса и Посейдона на пляже в Балыкчи и уже мэр этого города Султан Кермалиев в прямом эфире «Сереп медиа» ответил, почему не изготовил статуи национальных героев.

По словам градоначальника, у него было три варианта изваяний для установки: Манас, Бугу эне и Зевс с Посейдоном.

«Мог установить Манаса. Но на пляже девочки в купальниках ходят, мальчики в трусах. Ночью ходят без них. Я сам из Таласа, и как я могу отца Манаса установить на пляже? Он должен стоять в «Манас Ордо». Для Бугу эне тоже это место было неподходящим», — сказал он.

Султан Кермалиев добавил — он изначально знал, что будет хайп вокруг скульптур Зевса и Посейдона.

Отметим, в июне кыргызстанцы активно обсуждали, насколько уместны античные боги на берегу Иссык-Куля — озера, тесно связанного с национальной историей и культурой.

С критикой выступил и замминистра культуры Марат Тагаев. В социальных сетях он отметил, что на Иссык-Куле все чаще появляются «чуждые» элементы: пластиковые пальмы, фигуры обезьян и теперь античные боги.

В ответ на бурную реакцию компания Green City записала видеообращение, в котором попыталась объяснить идею проекта. Ее представители заявили, что установка статуй — часть «масштабной и уникальной художественной инсталляции», направленной на развитие туристического потенциала региона. Они призвали не воспринимать скульптуры как неуважение к культуре, а увидеть в них элемент шоу и современного креативного подхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335189/
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