16:35
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Происшествия

«Развели» на 7,5 миллиона сомов. В Бишкеке задержали кибермошенников

В Бишкеке задержали двоих молодых людей по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По его данным, 6 ноября в милицию обратился житель столицы. По его словам, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ГКНБ, Нацбанка, Антикоррупционной службы и МВД. Под предлогом проверки на причастность к финансированию СВО (Специальной военной операции. — Прим. 24.kg) и террористических организаций они убедили его перевести 7 миллионов 500 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали по статье 209 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») УК КР.

Сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали двух подозреваемых — Б.А., 2007 года рождения, и М.Б., 2004 года рождения. Их поместили в ИВС.

По версии следствия, один из задержанных, 21-летний М.Б., через Telegram покупал банковские карты, регистрировал их на подставных лиц и передавал мошенникам для обналичивания средств.

Правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350329/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Факт подкупа голосов избирателей в Бишкеке выявило МВД
В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами
В Бишкеке задержали наркогруппу: среди участников — сотрудник акимиата
В Кыргызстане задержана организатор финансовой пирамиды SkyWay
День милиции: президент сообщил о передаче 101 служебного авто
Рекордное количество синтетических наркотиков изъяли в КР в 2025 году — МВД
Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
Милиция задержала прапорщика: воровал еду у солдат и продавал на рынке
В Бишкеке раскрыт канал сбыта психотропных препаратов — задержана фармацевт
МВД застало подростков за алкоголем и наркотиками в «Антикино»
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от&nbsp;действий задержанного мужчины Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
Кандидат в&nbsp;депутаты&nbsp;ЖК пытался отрубить мужчине руку топором Кандидат в депутаты ЖК пытался отрубить мужчине руку топором
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
16:23
Microsoft AI создаст сверхразумный ИИ, который не будет страшен человечеству Microsoft AI создаст сверхразумный ИИ, который не будет...
16:05
«Развели» на 7,5 миллиона сомов. В Бишкеке задержали кибермошенников
16:00
Садыр Жапаров призвал молодежь голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
15:59
Адылбек Касымалиев встретился с главой миссии наблюдателей СНГ Игорем Петришенко
15:57
В Баткене вернули государству земли для погранзастав