«Развели» на 7,5 миллиона сомов. В Бишкеке задержали кибермошенников

В Бишкеке задержали двоих молодых людей по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По его данным, 6 ноября в милицию обратился житель столицы. По его словам, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ГКНБ, Нацбанка, Антикоррупционной службы и МВД. Под предлогом проверки на причастность к финансированию СВО (Специальной военной операции. — Прим. 24.kg) и террористических организаций они убедили его перевести 7 миллионов 500 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали по статье 209 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору») УК КР.

Сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали двух подозреваемых — Б.А., 2007 года рождения, и М.Б., 2004 года рождения. Их поместили в ИВС.

По версии следствия, один из задержанных, 21-летний М.Б., через Telegram покупал банковские карты, регистрировал их на подставных лиц и передавал мошенникам для обналичивания средств.

Правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы.