11:52
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Происшествия

В Нарынском районе до весны закрыли дорогу Нарын — Орук-Там

Дорога Нарын — Орук-Там закрыта до весны. Соответствующий приказ издан Нарынской районной государственной администрацией.

Согласно документу, движение перекрыто на участке от 50-го километра в районе села Эки-Нарын до 75-го километра в зоне Капчыгай. Ограничение будет действовать до 15 апреля 2026 года.

Решение принято в связи с наступлением зимнего периода: на участке возможны сильные снегопады, образование наледи и высокий риск схода снежных лавин. Власти отмечают, что обслуживание дороги в таких условиях затруднено, а закрытие необходимо для безопасности граждан и предотвращения крупных материальных потерь.

Главам айыл окмоту Чет-Нура и Доболу поручено проинформировать население о закрытии трассы. Дорожной службе № 8 предписано установить предупреждающие знаки, контролировать опасные участки и соблюдать меры безопасности до открытия движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350271/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
В Кочкорском районе временно закрыли перевал Калмак-Ашуу
Все горные перевалы открыты: движение осуществляется без перебоев
В Нарынской области закрыли перевал Кында до весны
На перевалах Кыргызстана выпал снег: ограничения для грузовиков остаются в силе
На перевале Тоо-Ашуу произошло крупное ДТП из-за снегопада
На перевалах выпал снег: ограничения для большегрузов остаются в силе
В Нарыне открыли новую мечеть «Жакыпбек ата»
В Нарыне открыли новое здание районного предприятия электрических сетей
В Нарыне после реконструкции открыт обновленный автовокзал
Камчыбек Ташиев открыл новый зал вольной борьбы «Мундуз ата» в Нарыне
Популярные новости
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от&nbsp;действий задержанного мужчины Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
Кандидат в&nbsp;депутаты&nbsp;ЖК пытался отрубить мужчине руку топором Кандидат в депутаты ЖК пытался отрубить мужчине руку топором
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
11:48
Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке паломников на хадж-2026 Кыргызстан и Flyadeal подписали договор о перевозке пал...
11:43
Досрочные выборы: на одно депутатское место претендует 5,2 кандидата
11:33
За неделю на дорогах Кыргызстана задержали более 300 пьяных водителей
11:31
В Нарынском районе до весны закрыли дорогу Нарын — Орук-Там
11:28
В Кочкорском районе временно закрыли перевал Калмак-Ашуу