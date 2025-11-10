Дорога Нарын — Орук-Там закрыта до весны. Соответствующий приказ издан Нарынской районной государственной администрацией.

Согласно документу, движение перекрыто на участке от 50-го километра в районе села Эки-Нарын до 75-го километра в зоне Капчыгай. Ограничение будет действовать до 15 апреля 2026 года.

Решение принято в связи с наступлением зимнего периода: на участке возможны сильные снегопады, образование наледи и высокий риск схода снежных лавин. Власти отмечают, что обслуживание дороги в таких условиях затруднено, а закрытие необходимо для безопасности граждан и предотвращения крупных материальных потерь.

Главам айыл окмоту Чет-Нура и Доболу поручено проинформировать население о закрытии трассы. Дорожной службе № 8 предписано установить предупреждающие знаки, контролировать опасные участки и соблюдать меры безопасности до открытия движения.