23:09
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Происшествия

Супертайфун на Тайване унес десятки жизней

По меньшей мере 14 человек погибли, 18 получили ранения после того, как на Тайвань обрушился супертайфун Рагаса. Об этом пишет DW.

В уезде Хуалянь на востоке страны прорвало плотину на горном озере: потоки воды смыли мост и хлынули в город, оставив за собой слой грязи и ила. Согласно пожарным службам, 124 человека числятся пропавшими без вести.

Кадры, опубликованные пожарным агентством, показывают затопленные улицы, наполовину ушедшие под воду автомобили и вырванные с корнями деревья. По всему Тайваню эвакуированы более 7 тысяч 600 человек.

На Филиппинах число погибших от супертайфуна Рагаса возросло до семи человек, еще 13 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. По данным местного агентства по ликвидации последствий катастроф, шторм затронул более 190 тысяч жителей страны, почти 25 тысяч эвакуированы.

По данным метеорологического бюро, Рагаса (местное название — «Нандо») сохранил силу, покидая территорию Филиппин: скорость устойчивого ветра достигала 185 километров в час, с порывами — до 230 километров в час. Тайфун движется в направлении юга Китая.

Тем временем к Филиппинам приближается новый тропический шторм, который, как ожидается, принесет дожди уже в четверг. Шторм «Буалой» (местное название — «Опонг») набирает силу, приближаясь к восточной части страны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344799/
просмотров: 453
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
В&nbsp;Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
В&nbsp;Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение
В&nbsp;бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее&nbsp;задержали В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
Бизнес
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
24 сентября, среда
23:06
Сборная Кыргызстана по футзалу вышла в финальный раунд Кубка Азии Сборная Кыргызстана по футзалу вышла в финальный раунд...
22:47
Эрдогану не понравилось. Его кортеж в Нью-Йорке остановили ради Трампа
22:25
Кыргызстанские мастера стали призерами фестиваля ремесел в Узбекистане
22:00
Уволенным Маском госслужащим предложили вернуться на работу — СМИ
21:47
Супертайфун на Тайване унес десятки жизней