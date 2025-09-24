Супертайфун на Тайване унес десятки жизней

По меньшей мере 14 человек погибли, 18 получили ранения после того, как на Тайвань обрушился супертайфун Рагаса. Об этом пишет DW.

В уезде Хуалянь на востоке страны прорвало плотину на горном озере: потоки воды смыли мост и хлынули в город, оставив за собой слой грязи и ила. Согласно пожарным службам, 124 человека числятся пропавшими без вести.

Кадры, опубликованные пожарным агентством, показывают затопленные улицы, наполовину ушедшие под воду автомобили и вырванные с корнями деревья. По всему Тайваню эвакуированы более 7 тысяч 600 человек.

На Филиппинах число погибших от супертайфуна Рагаса возросло до семи человек, еще 13 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. По данным местного агентства по ликвидации последствий катастроф, шторм затронул более 190 тысяч жителей страны, почти 25 тысяч эвакуированы.

По данным метеорологического бюро, Рагаса (местное название — «Нандо») сохранил силу, покидая территорию Филиппин: скорость устойчивого ветра достигала 185 километров в час, с порывами — до 230 километров в час. Тайфун движется в направлении юга Китая.

Тем временем к Филиппинам приближается новый тропический шторм, который, как ожидается, принесет дожди уже в четверг. Шторм «Буалой» (местное название — «Опонг») набирает силу, приближаясь к восточной части страны.