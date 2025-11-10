22:48
Происшествия

Мощный тайфун на Филиппинах. Среди погибших и пострадавших кыргызстанцев нет

Информация о погибших или пострадавших кыргызстанцах во время тайфуна «Фунг-Вон» на Филиппинах не поступала. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По его данным, внешнеполитическое ведомство поддерживает тесное взаимодействие с гражданами Кыргызской Республики на Филиппинах.

Напомним, из-за мощного тайфуна около 1 миллиона человек из разных регионов страны вынуждены эвакуироваться в более безопасные места. Из-за стихийного бедствия отменены сотни авиарейсов, временно закрыты рабочие и образовательные учреждения, в ряде регионов отключено электричество.
