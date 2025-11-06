08:41
Происшествия

Мужчины играли в кок-бору прямо на проезжей части: их привлекут за хулиганство

В Панфиловском районе мужчины играли в кок-бору прямо на проезжей части: их привлекут за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, видеозапись, где несколько всадников участвуют в игре на автомобильной дороге, нашли при мониторинге социальных сетей. Инцидент произошел 27 октября. В ведомстве отмечают, что действия игроков создавали угрозу безопасности для водителей и пешеходов.

Факт зарегистрирован в ОВД Панфиловского района, проведена проверка. Личности участников установлены — ими оказались местные жители О.Б., 1995 года рождения, и О.А., 1994 года рождения.

Составлены протоколы по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Материалы направлены в районный суд для рассмотрения.
