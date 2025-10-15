Впервые почти за два тысячелетия Колизей откроет секретный императорский проход

Впервые почти за два тысячелетия Колизей откроет для туристов секретный императорский проход, сообщает CNN.

Римский Колизей готовится представить публике коридор, названный в честь императора Коммода, известного своей любовью к гладиаторским боям.

S-образный проход длиной 55 метров добавлен после завершения строительства Колизея в 80 году нашей эры. Коридор соединял императорскую ложу, известную как пульвинар, с амфитеатром, позволяя императорам и VIP-гостям добираться до своих мест, не пересекаясь с толпой.

Скрытый коридор обнаружен между 1810 и 1814 годами французскими археологами под руководством архитектора Карло Луканджели, но составить полную карту туннеля ученые смогли лишь в 2020-2021 годах. После этого проведена реставрация объекта, включавшая в себя сохранение конструкции, восстановление декоративных элементов и создание удобной пешеходной дорожки.

Изначально коридор был облицован мрамором, позже стены покрыли штукатуркой с пейзажными и мифологическими изображениями.

В ходе реставрации в коридоре установили новую систему освещения, имитирующую естественный свет, проникавший через небольшие отверстия в своде. На маршруте будут размещены тактильная карта и видео, на котором в цифре воссозданы декоративные элементы.

Открытие прохода для публики запланировано на 27 октября, а в новом году начнется вторая фаза реставрации, которая охватит участок коридора, выходящий за пределы Колизея, возможно, к казармам гладиаторов. Во время работ посетители смогут наблюдать за процессом реставрации штукатурки, мрамора и лепнины через стеклянную дверь, установленную в конце маршрута.