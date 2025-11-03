22:07
Происшествия

Еще одна массовая драка между мигрантами произошла в Москве

В Москве произошла массовая драка с ножами и топорами между мигрантами, сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Это случилось в ЖК «Филатов Луг». По предварительным данным, пострадали два человека. Один из жителей комплекса рассказал, что, когда он вышел из подъезда, рядом пролетали колющие и режущие предметы: один из нападавших кинул топор.

Мужчина начал снимать происходящее на видео — его схватили за шею, угрожали ножом, а остальные кричали, чтобы бросил телефон и прекратил съемку. Очевидец успел уехать на такси.

Ранее в Москве в ЖК «Прокшино» подрались мигранты, в драке они применили лопаты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349525/
просмотров: 624
