Происшествия

Число детей, отравившихся шаурмой в частной школе, увеличилось до 63

Число детей, отравившихся шаурмой в частной школе, увеличилось до 63. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, госпитализированы 11 детей и двое взрослых. Их состояние оценивается, как относительно удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в одной из частных школ Бишкека произошло массовое отравление. 31 октября в инфекционную больницу обратились 58 пациентов, из них 54 — дети и четверо взрослых. Все они употребляли шаурму в школьной столовой. Из числа обратившихся 7 детей и 2 взрослых были госпитализированы, 49 пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение.

По факту массового отравления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. По итогам проверки в отношении руководителя школы составили протоколы, наложены штрафы на сумму 36 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349431/
