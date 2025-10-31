Кыргызстанок насильно удерживали в Шымкенте. Полиция РК проверяет информацию

Полиция Шымкента проверяет информацию о двух сестрах из Кыргызстана, которых насильно удерживали в Казахстане. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что официальных обращений по факту не поступало.

«В настоящее время проводится проверка. Дополнительная информация будет предоставлена по ее итогам», — отметили в пресс-службе полиции.

Там также уточнили, что взаимодействуют с компетентными органами Кыргызстана.

Напомним, за помощью в институт омбудсмена Кыргызстана обратилась мать девушек из Ошской области. По ее словам, в марте 2024 года гражданка К.К. вывезла ее дочерей (16 и 18 лет) в Шымкент, пообещав работу и заботу. Позже девушки сообщили матери, что их избивают и принуждают к тяжелой работе.

В институте омбудсмена отметили, что действия работодателей нарушали права детей. С помощью консульства и кыргызской диаспоры девушек нашли в Шымкенте. После судебного разбирательства за нарушение миграционного законодательства они вернулись домой.