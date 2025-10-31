20:17
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Происшествия

В Чуйской области стройкомпанию оштрафовали на 800 тысяч сомов

В Сокулукском районе Чуйской области выявлены нарушения при строительстве промышленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

По данным ведомства, региональное управление Государственного архитектурно-строительного контроля провело внеплановую проверку ОсОО «Лахор Стил Мил» по предписанию прокуратуры Сокулукского района.

Минстроя
Фото Минстроя. В Чуйской области оштрафовали стройкомпанию

На предприятии, расположенном в Шопокове, без соответствующих разрешительных документов были построены склад готовой продукции и реконструирован литейный цех.

Ранее компания уже была оштрафована на 400 тысяч сомов за нарушение Закона «О градостроительстве и архитектуре».

Поскольку штраф не был уплачен в срок, начислена дополнительная пеня в таком же размере. Общая сумма взыскания составила 800 тысяч сомов, материалы направлены в Службу судебных исполнителей.

Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием снести самовольно построенный склад и приостановить деятельность литейного цеха до получения необходимых разрешений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349327/
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
За три часа в Бишкеке водителей оштрафовали на 465 тысяч сомов
Жители дома «Байчечекей» требуют вернуть им отнятую детскую площадку
В Бишкеке жильцы многоквартирного дома уже сутки сидят без света
6 лет ожидания: Орунтаев требует от «НБК» ускорить строительство домов
Стройкомпания «Елизавета» пообещала завершать шумные работы до 21.00
В Кыргызстане стройкомпании обяжут платить за включение в реестр
Минстрой дал неделю стройкомпании Brand House для возобновления работ
Экс-журналистку, директора стройкомпании в Бишкеке подозревают в мошенничестве
Техника безопасности. В Бишкеке несколько стройкомпаний получили предупреждение
Минстрой рассмотрит вопрос отзыва лицензии стройкомпании «Дельмар Групп»
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
В&nbsp;Токмоке задержана &laquo;народная целительница&raquo;, оформившая кредиты на&nbsp;клиентов В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
31 октября, пятница
20:00
МВД Казахстана тоже объявило в розыск Екатерину Бивол МВД Казахстана тоже объявило в розыск Екатерину Бивол
19:41
Госсекретарь КР примет участие в первом фестивале «Народы России и СНГ»
19:22
Латвия выходит из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин
19:05
Азербайджано-Кыргызский фонд профинансирует строительство ГЭС в Кара-Кульдже
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Дон Жуан», фестивали и лекция об искусстве