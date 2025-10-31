В Чуйской области стройкомпанию оштрафовали на 800 тысяч сомов

В Сокулукском районе Чуйской области выявлены нарушения при строительстве промышленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

По данным ведомства, региональное управление Государственного архитектурно-строительного контроля провело внеплановую проверку ОсОО «Лахор Стил Мил» по предписанию прокуратуры Сокулукского района.

Фото Минстроя. В Чуйской области оштрафовали стройкомпанию

На предприятии, расположенном в Шопокове, без соответствующих разрешительных документов были построены склад готовой продукции и реконструирован литейный цех.

Ранее компания уже была оштрафована на 400 тысяч сомов за нарушение Закона «О градостроительстве и архитектуре».

Поскольку штраф не был уплачен в срок, начислена дополнительная пеня в таком же размере. Общая сумма взыскания составила 800 тысяч сомов, материалы направлены в Службу судебных исполнителей.

Кроме того, ведомство обратилось в суд с требованием снести самовольно построенный склад и приостановить деятельность литейного цеха до получения необходимых разрешений.