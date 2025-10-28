В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 28 октября в 2.05. Очаг землетрясения располагался на территории КР, в 18 километрах к северо-западу от села Кашка-Суу, в 19 километрах к северо-западу от села Кара-Кабак, в 35 километрах к северо-востоку от села Дароот-Коргон.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кашка-Суу, Кара-Кабак, Кабык - 3 балла, селах Сары-Могол, Дароот-Коргон, Талды-Суу – 2,5 балла.