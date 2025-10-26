Избиение Царикаева. Мэр Бишкека призывает строго наказать виновных в нападении

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отреагировал на инцидент с избиением начальника муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова (Царикаева).

Как отмечает пресс-служба муниципалитета, глава столицы выразил решительное осуждение любых проявлений насилия и самоуправства, подчеркнув, что все споры и разногласия должны решаться исключительно в правовом поле.

Айбек Джунушалиев добавил, что виновные лица должны понести строгое наказание в соответствии с законодательством.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 25 октября на пересечении улиц Омур и Долон-Бий в жилмассиве «Ак-Ордо».

Управляя автомобилем BMW, Царикаев остановился на светофоре, когда в его машину сзади въехала Toyota Will. В ходе последующего конфликта заявителю причинены телесные повреждения. У Мирлана Таалайбекова сломаны челюсть и зубы, есть ссадины на голове, руках, ногах.

Все участники инцидента доставлены в УВД Ленинского района для разбирательства. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Четверо подозреваемых Ж.А., С.А., Э.А. и С.Э., все 1997 года рождения, водворены в ИВС ГУВД Бишкека.