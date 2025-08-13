Придется действовать жестко. Глава муниципальной инспекции сделал заявление

Новый руководитель муниципальной инспекции столицы Мирлан Талайбеков, ранее известный как принципиальный инспектор УПСМ, начал работу с резонансного обращения к горожанам, чиновникам и даже своим родственникам.

Он предупредил: любые попытки «решить вопрос» через знакомых или родственников будут пресекаться. «Мне уже звонили, просили «помочь», искали выходы через друзей. Прошу этого не делать. Все вопросы будут решаться только по закону и в интересах горожан, а не по личным договоренностям», — подчеркнул Мирлан Талайбеков.

Чиновник заявил, что отказывается от служебного автомобиля, зарплаты, отпускных, премий и даже от личного кабинета. «Символически передаю кресло руководителя коллегам. Моя цель — не сидеть за закрытой дверью, а работать на улицах, своими глазами видеть проблемные точки — от разбитых тротуаров и хаотичной парковки до нарушений в благоустройстве — и сразу принимать меры», — отметил он.

По словам главы инспекции, строительные компании, рынки и увеселительные заведения теперь будут под жестким и постоянным контролем. «Прошу и родственников — не пытайтесь влиять на мою работу. Пришло время менять систему. Если асфальт, уложенный недавно, начинает портиться, мы не будем закрывать глаза. Придется действовать жестко и без поблажек», — заявил Мирлан Талайбеков.