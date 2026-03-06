17:24
Общество

Мирлан Таалайбеков, известный как Царикаев, заявил о желании вернуться в УПСМ

Начальник муниципальной инспекции мэрии Бишкека Мирлан Таалайбеков заявил о желании вернуться в патрульную милицию. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

По его словам, он рассматривает возможность продолжить работу в управлении Патрульной службы милиции (УПСМ) или в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

Фото из интернета

Таалайбеков отметил, что именно служба в системе дорожной милиции стала важным этапом его профессиональной карьеры.

Напомним, ранее Мирлан Таалайбеков работал инспектором пресс-службы УПСМ, где получил широкую известность благодаря видеороликам с нарушителями Правил дорожного движения. В социальных сетях он стал узнаваем под прозвищем Царикаев.

В прошлом году возглавил муниципальную инспекцию мэрии Бишкека, которая занимается контролем за соблюдением правил благоустройства, торговли и размещения объектов на территории города.

После публикации Таалайбекова пользователи социальных сетей активно обсуждают возможность его возвращения в систему дорожной милиции. Официальных комментариев от МВД по этому поводу пока не поступало.
