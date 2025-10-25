В Бишкеке милиционеры отвели потерявшегося мальчика домой. Об этом сообщает МВД.

По его данным, к патрулирующим местность сотрудникам правоохранительных органов обратился мужчина.

«Он рассказал патрульным, что на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек Жолу видел мальчика без сопровождения взрослых. Группа быстрого реагирования нашла ребенка и отвела домой. Мальчик с родителями в целости и сохранности», — говорится в сообщении.

По словам матери ребенка, когда сын пропал, они с родственниками тут же бросились на поиски. Женщина поблагодарила милиционеров за помощь.