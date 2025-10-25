15:51
Происшествия

В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках

Задержан водитель, перевозивший детей в машине с нарушением правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, у водителя на руках находился ребенок, а на переднем пассажирском сиденье — еще один несовершеннолетний.

«Такие действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью детей, а также могут привести к тяжелым последствиям в случае аварии. Факт нарушения зафиксирован, и в отношении водителя составлен протокол о правонарушении в соответствии с действующим законодательством.

Милиция обращается ко всем водителям с призывом быть ответственными и неравнодушными к безопасности своих детей. Перевозите их только в автокреслах, соответствующих возрасту и весу малыша. Помните: безопасность ребенка в ваших руках!» — говорится в сообщении.
