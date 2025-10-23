В Чуйской области задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины

В селе Новопокровка Чуйской области сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Инцидент произошел 14 сентября около 18.00 в районе так называемого третьего пруда. В дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о массовой драке. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По прибытии милиционеры установили, что пострадал 39-летний мужчина Т.К., получивший множественные телесные повреждения. По словам потерпевшего, на него напали неизвестные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены личности подозреваемых — А.Б., 1987 года рождения, и Т.В., 1988 года рождения.

Мужчины задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.