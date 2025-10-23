11:03
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Происшествия

В Чуйской области задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины

В селе Новопокровка Чуйской области сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Инцидент произошел 14 сентября около 18.00 в районе так называемого третьего пруда. В дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о массовой драке. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По прибытии милиционеры установили, что пострадал 39-летний мужчина Т.К., получивший множественные телесные повреждения. По словам потерпевшего, на него напали неизвестные.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены личности подозреваемых — А.Б., 1987 года рождения, и Т.В., 1988 года рождения.

Мужчины задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348172/
просмотров: 743
Версия для печати
Материалы по теме
Слово пацана по-токмакски: подростки вышли на «стрелку»
В Бишкеке произошла массовая драка. Все участники задержаны
В городе Ош подрались гости двух свадеб. Троих водворили под стражу
В Бишкеке в больницу доставили избитую женщину, милиция задержала ее супруга
В Джалал-Абаде гости тоя устроили массовую драку
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Тренер по боксу со своими учениками избили охранника центра отдыха в Балыкчи
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — Минздрав создает комиссию
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
Пожар в&nbsp;жилом доме в&nbsp;Оше: президент поручил сделать ремонт за&nbsp;счет средств мэрии Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
В&nbsp;Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по&nbsp;вине которого погиб подросток В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток
Бизнес
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
23 октября, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 октя...
10:46
Жалобы на дым: мэрия проверяет столичные сауны и частные дома
10:44
Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса
10:40
Отмена встречи лидеров США и РФ последовала после беседы Лаврова и Рубио
10:36
Имамидин Ташов прекратил голодовку в СИЗО, его состояние стабильно