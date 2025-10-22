В городе Ош при пожаре погибли шесть человек

В городе Ош произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По предварительным данным, возгорание произошло около 3.30 утра в подвальном этаже жилого дома на улице Орозбекова в территориальном управлении «Жибек-Жолу». Когда пламя охватило крышу, пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

К моменту прибытия пожарных внутри здания были обнаружены тела погибших. По данным правоохранительных органов, среди них 34-летняя женщина и ее малолетний ребенок.

На месте происшествия работают сотрудники милиции, службы МЧС и других ведомств под руководством мэра города Ош Женишбека Токторбаева.

Причины возгорания устанавливаются.