Экс-директора госпредприятия задержали по делу о незаконном ввозе лекарств

Бывший директор одного из государственных предприятий задержан по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Ущерб оценивается в 26 миллионов 848 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Кроме того, предприятие закупило дорогостоящие онкологические препараты без фактической необходимости.
На момент аудита они хранились на складе более года. Часть реализованных лекарств не прошла обязательную сертификацию качества и лабораторные исследования.
Следствие также установило, что бывший директор предприятия А.С. вывез со склада дорогостоящие препараты без оформления необходимых документов. Общий ущерб составил 26,8 миллиона сомов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса КР «Злоупотребление должностным положением». В отношении А.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.