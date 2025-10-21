15:17
Происшествия

Канал незаконной миграции более 3 тысяч нелегалов пресекли в Москве

Спецназ Росгвардии оказал содействие ФСБ и полиции в пресечении канала незаконной миграции в Москве. Об этом сообщает Федеральная служба войск национальной гвардии России.

Отмечается, что по подозрению в преступной деятельности задержаны должностные лица кадрового агентства и одной из строительных компаний столицы.

Следствие установило, что злоумышленники путем подлога легализовали пребывание на территории РФ свыше 3 тысяч иностранцев.

Преступная схема заключалась в фиктивном трудоустройстве иностранцев в подконтрольные фирмы-однодневки с использованием поддельных документов. В ходе обысков изъяты различные доказательства противоправной деятельности, в том числе подложные трудовые договоры и печати фиктивных организаций.

Оперативные мероприятия по нескольким адресам проведены при силовой поддержке СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии.
