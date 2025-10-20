Выявлены нарушения при строительстве 16-этажного жилого комплекса «Мадина резиденс», расположенного по адресу: город Бишкек, улица Огонбаева, 12. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным следствия, при подготовке проектно-сметной документации проектная организация, работавшая по заказу строительной компании, внесла ложные сведения, на основании которых впоследствии согласованы проекты строительства.

Фото ГКНБ. Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс» в Бишкеке

Основное нарушение заключалось в том, что на расстоянии всего 5 метров от строящегося дома находится другое здание с оконными проемами. Это является грубым нарушением противопожарных норм и не допускается к реализации.

Как отметили в ведомстве, подобные нарушения могут создать серьезную угрозу пожарной безопасности, а при вводе объекта в эксплуатацию — стать препятствием для дольщиков при заселении и оформлении жилья. Это, в свою очередь, может вызвать социальное недовольство и повлиять на общественно-политическую ситуацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. В рамках следствия 18 октября задержаны:

С.Д.М. — бывший начальник отдела согласования МП «Бишкекглавархитектура»;

О.Д.Б. — руководитель проектной организации;

Р.Ж.Т. — руководитель строительной компании.

Решением Первомайского районного суда Бишкека С.Д.М. и О.Д.Б. заключены под стражу, а в отношении Р.Ж.Т. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ГКНБ добавили, что продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к незаконной выдаче разрешительных документов.