Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»

Выявлены нарушения при строительстве 16-этажного жилого комплекса «Мадина резиденс», расположенного по адресу: город Бишкек, улица Огонбаева, 12. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
По данным следствия, при подготовке проектно-сметной документации проектная организация, работавшая по заказу строительной компании, внесла ложные сведения, на основании которых впоследствии согласованы проекты строительства.
Основное нарушение заключалось в том, что на расстоянии всего 5 метров от строящегося дома находится другое здание с оконными проемами. Это является грубым нарушением противопожарных норм и не допускается к реализации.
Как отметили в ведомстве, подобные нарушения могут создать серьезную угрозу пожарной безопасности, а при вводе объекта в эксплуатацию — стать препятствием для дольщиков при заселении и оформлении жилья. Это, в свою очередь, может вызвать социальное недовольство и повлиять на общественно-политическую ситуацию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. В рамках следствия 18 октября задержаны:
- С.Д.М. — бывший начальник отдела согласования МП «Бишкекглавархитектура»;
- О.Д.Б. — руководитель проектной организации;
- Р.Ж.Т. — руководитель строительной компании.
Решением Первомайского районного суда Бишкека С.Д.М. и О.Д.Б. заключены под стражу, а в отношении Р.Ж.Т. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В ГКНБ добавили, что продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к незаконной выдаче разрешительных документов.