Происшествия

Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»

Выявлены нарушения при строительстве 16-этажного жилого комплекса «Мадина резиденс», расположенного по адресу: город Бишкек, улица Огонбаева, 12. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным следствия, при подготовке проектно-сметной документации проектная организация, работавшая по заказу строительной компании, внесла ложные сведения, на основании которых впоследствии согласованы проекты строительства.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс» в Бишкеке

Основное нарушение заключалось в том, что на расстоянии всего 5 метров от строящегося дома находится другое здание с оконными проемами. Это является грубым нарушением противопожарных норм и не допускается к реализации.

Как отметили в ведомстве, подобные нарушения могут создать серьезную угрозу пожарной безопасности, а при вводе объекта в эксплуатацию — стать препятствием для дольщиков при заселении и оформлении жилья. Это, в свою очередь, может вызвать социальное недовольство и повлиять на общественно-политическую ситуацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. В рамках следствия 18 октября задержаны:

  • С.Д.М. — бывший начальник отдела согласования МП «Бишкекглавархитектура»;
  • О.Д.Б. — руководитель проектной организации;
  • Р.Ж.Т. — руководитель строительной компании.

Решением Первомайского районного суда Бишкека С.Д.М. и О.Д.Б. заключены под стражу, а в отношении Р.Ж.Т. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ГКНБ добавили, что продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к незаконной выдаче разрешительных документов.
