В Китае автобус въехал в толпу детей и родителей у школы, погибли 11 человек

Потерявший управление автобус насмерть задавил 11 человек возле ворот одной из школ в китайском городе Тайане восточной провинции Шаньдун. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Трагедия произошла рано утром сегодня, 3 сентября, у одной из местных школ в уезде Дунпин Тайаня. Отмечается, что рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые по обочине шли в учебное заведение. Среди погибших шестеро взрослых и пятеро детей, еще 13 человек получили различные травмы.

Водитель автобуса задержан. Причины произошедшего устанавливаются.