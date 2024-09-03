21:10
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

В Китае автобус въехал в толпу детей и родителей у школы, погибли 11 человек

Потерявший управление автобус насмерть задавил 11 человек возле ворот одной из школ в китайском городе Тайане восточной провинции Шаньдун. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Трагедия произошла рано утром сегодня, 3 сентября, у одной из местных школ в уезде Дунпин Тайаня. Отмечается, что рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые по обочине шли в учебное заведение. Среди погибших шестеро взрослых и пятеро детей, еще 13 человек получили различные травмы.

Водитель автобуса задержан. Причины произошедшего устанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303832/
просмотров: 3079
Версия для печати
Материалы по теме
Грузовик «Росатома» попал в ДТП в Мин-Куше. МЧС КР подтвердило информацию
ДТП с пятью автомобилями на объездной: число погибших увеличилось до десяти
В Сети появилось видео, на котором якобы фура «Росатома» попала в ДТП
ЗИЛ протаранил легковушку в селе Ленинском. Пострадала 27-летняя девушка
В Бишкеке 24-летний водитель сбил двух школьниц. Их госпитализировали
В Бишкеке на Южной магистрали машина влетела в светофор
Россия и Китай начали нанимать курьеров для оплаты товаров золотом
Из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с пятью авто. Погибли семь человек
Кыргызстанец, управляя автобусом, сбил девочку в Санкт-Петербурге
Директор бишкекского ЦЭМ заявил, что водитель скорой не принимал наркотики
Популярные новости
Мужчина с&nbsp;кухонным топором в&nbsp;руках нападал на&nbsp;прохожих в&nbsp;Бишкеке Мужчина с кухонным топором в руках нападал на прохожих в Бишкеке
В&nbsp;&laquo;Арча-Бешике&raquo; соседи несколько раз ударили ножом мужчину В «Арча-Бешике» соседи несколько раз ударили ножом мужчину
По&nbsp;факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга По факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга
В&nbsp;БЧК нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего неделю назад В БЧК нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего неделю назад
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солне...
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда
19:43
В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов