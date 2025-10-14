В Балыкчи в жилом доме обнаружено тело 13-летней девочки. Информацию об этом 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, 10 октября примерно в 00.21 в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Балыкчи обнаружено тело девочки 2012 года рождения.

Сообщение зарегистрировано. На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту проведены следственные действия.

Родители погибшей заявили, что не имеют к кому-либо претензий, и отказались от подачи заявления.

Ранее сообщалось, что 8 октября в Балыкчи скончалась ученица седьмого класса, отравившаяся уксусом.