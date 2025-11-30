11:40
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в смертельном наезде на школьницу

В Чуйской области задержали подозреваемого в наезде на школьницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 28 ноября 2025 года примерно в 11.30 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Сокулук на перекрестке улиц Фрунзе и Краснодарской.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что 38-летний гражданин К.А., управляя самосвалом HOWO и поворачивая налево с улицы Фрунзе на Краснодарскую в южном направлении, совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда школьница получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области
Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Назначены необходимые судебные экспертизы, расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352788/
просмотров: 661
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель мальчика в ДТП. На стене школы № 24 появился мурал в память о Тимуре
В Бишкеке на перекрестке Токомбаева — Сухэ-Батора сбили регулировщика
В Бишкеке ночью дерево упало на машину и перекрыло улицу Элебесова
В Бишкеке водитель пострадал в ДТП из-за подрядчика
В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
В городе Ош 12-летний подросток пострадал в ДТП
Лобовое столкновение на Иссык-Куле: 27-летний водитель погиб на месте
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
В Хабаровске кыргызстанец стал виновником ДТП: пострадали четыре человека
Легкие травмы при ДТП перестанут включать в основную статистику
Популярные новости
Подкуп голосов: милиция объявила в&nbsp;розыск родственников кандидата в&nbsp;депутаты Подкуп голосов: милиция объявила в розыск родственников кандидата в депутаты
В&nbsp;Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных &laquo;премиум-продуктов&raquo; В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
В&nbsp;ЦОНах выявили коррупционную схему. Взятки доходили до&nbsp;$10 тысяч В ЦОНах выявили коррупционную схему. Взятки доходили до $10 тысяч
В&nbsp;Бишкеке строители незаконно проникли в&nbsp;чужой дом для установки техники В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
11:24
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в...
11:12
Выборы Жогорку Кенеша. На 11.00 явка избирателей составила 7,65 процента
11:12
Выборы в ЖК. Камчыбек Ташиев проголосовал за мир, стабильность и будущее
10:53
Выборы Жогорку Кенеша. За рубежом открылось 40 избирательных участков
10:53
Явка на досрочных выборах в ЖК: самые активные и самые пассивные округа