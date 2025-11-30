В Чуйской области задержан подозреваемый в смертельном наезде на школьницу

В Чуйской области задержали подозреваемого в наезде на школьницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 28 ноября 2025 года примерно в 11.30 в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Сокулук на перекрестке улиц Фрунзе и Краснодарской.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что 38-летний гражданин К.А., управляя самосвалом HOWO и поворачивая налево с улицы Фрунзе на Краснодарскую в южном направлении, совершил наезд на 16-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда школьница получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР.

Фото ГУВД Чуйской области

Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Назначены необходимые судебные экспертизы, расследование продолжается.