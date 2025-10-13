17:36
Происшествия

Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве

В Москве в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина Кыргызстана Б.Ж., 2004 года рождения, который находился в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По материалам уголовного дела в 2023 году в Оше обнаружили тело гражданина А.М. , 1990 года рождения. В ходе следствия установили личность подозреваемого — им оказался Б.Ж. , 2004 года рождения. Его объявили в международный розыск по статье 122 «Убийство» УК КР.

По данным следствия, задержанный Б.Ж. остановил такси на улице Касымбекова в Оше. Когда они доехали до территории села Шарк Кара-Суйского района, между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый нанес таксисту несколько ножевых ранений. Пострадавший пытался спастись, но скончался на пороге ближайшего дома.

Автомобиль Honda Fit, принадлежавший погибшему, подозреваемый оставил возле одного из домов на улице Салиева в Оше, а затем скрылся с места происшествия и покинул территорию Кыргызстана.

Задержанный Б.Ж. помещен в учреждение Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Решается вопрос о его экстрадиции.

