Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве

В Москве в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина Кыргызстана Б.Ж., 2004 года рождения, который находился в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По материалам уголовного дела в 2023 году в Оше обнаружили тело гражданина А.М. , 1990 года рождения. В ходе следствия установили личность подозреваемого — им оказался Б.Ж. , 2004 года рождения. Его объявили в международный розыск по статье 122 «Убийство» УК КР.

Автомобиль Honda Fit, принадлежавший погибшему, подозреваемый оставил возле одного из домов на улице Салиева в Оше, а затем скрылся с места происшествия и покинул территорию Кыргызстана.

Задержанный Б.Ж. помещен в учреждение Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Решается вопрос о его экстрадиции.