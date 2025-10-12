21:15
Происшествия

В Стамбуле мужчину приговорили почти к четырем годам тюрьмы за убийство кота

В Стамбуле мужчину, до смерти замучившего кота по кличке Cezve, приговорили к трем годам и восьми месяцам тюрьмы без снисхождения. Об этом пишет издание Tokat haber.

Первое заседание по делу прошло в суде Кючюкчекмедже. Подсудимый Бурак Алан признан виновным в жестоком обращении с животным, и суд постановил не применять к нему никаких смягчающих обстоятельств.

Напомним, в жилом комплексе в районе Башакшехир камеры наблюдения зафиксировали, как рабочий заметил кота, притворился, что хочет его погладить, и унес в здание, где подверг животное пыткам. После того как кот погиб, жители комплекса сообщили об этом хозяйке Серап Дашчы, которая обратилась в полицию.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что по этому случаю начато расследование в соответствии с законом о защите животных. «Такое насилие неприемлемо ни с моральной, ни с правовой точки зрения. Жестокость к животным не останется без наказания», — сказал он.
