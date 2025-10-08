Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза

В Бишкеке задержали подозреваемого по делу об убийстве, совершенном в жилмассиве «Ак-Ордо». Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.
По его словам, в соцсетях появились сомнения, что «подозреваемый слишком молод, неужели мог убить?»
Однако, подчеркнул Дайырбек Орунбеков, у правоохранительных органов собраны все доказательства.
Руководитель службы информационной политики администрации президента добавил, что отец подозреваемого Майрамбек Садыков ранее дважды судим, состоял на учете МВД как активный участник ОПГ Доо Чынгыза и участвовал в его похоронах.
«Эта история должна стать уроком для тех, кто намерен встать на преступный путь. Сегодня век технологий: камеры и современные методы работы позволяют раскрывать преступления максимально быстро. От ответственности все равно не уйти», — заявил Дайырбек Орунбеков.
Следствие продолжается. МВД устанавливает все обстоятельства и проверяет возможных соучастников.
Напомним, подозреваемого задержали вечером 7 октября. Ему 19 лет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября в одном из домов жилмассива «Ак-Ордо» произошло убийство. Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого, а на месте обнаружили его кепку.
Он проник в дом и убил мужчину 1991 года рождения и его сестру 1989 года рождения.