Происшествия

Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза

В Бишкеке задержали подозреваемого по делу об убийстве, совершенном в жилмассиве «Ак-Ордо». Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в соцсетях появились сомнения, что «подозреваемый слишком молод, неужели мог убить?»

Однако, подчеркнул Дайырбек Орунбеков, у правоохранительных органов собраны все доказательства.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с ОПГ Доо Чынгыза
«Есть видеозаписи, факты, подтвержденные перемещения подозреваемого, установлены мотивы преступления. Это стопроцентно подтверждает его причастность. Просто так никого не задерживают, и «вешать» на невиновного преступление никто не станет», — отметил он.

Руководитель службы информационной политики администрации президента добавил, что отец подозреваемого Майрамбек Садыков ранее дважды судим, состоял на учете МВД как активный участник ОПГ Доо Чынгыза и участвовал в его похоронах.

«Эта история должна стать уроком для тех, кто намерен встать на преступный путь. Сегодня век технологий: камеры и современные методы работы позволяют раскрывать преступления максимально быстро. От ответственности все равно не уйти», — заявил Дайырбек Орунбеков.

Следствие продолжается. МВД устанавливает все обстоятельства и проверяет возможных соучастников.

Напомним, подозреваемого задержали вечером 7 октября. Ему 19 лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября в одном из домов жилмассива «Ак-Ордо» произошло убийство. Камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого, а на месте обнаружили его кепку.

Он проник в дом и убил мужчину 1991 года рождения и его сестру 1989 года рождения.
