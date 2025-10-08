Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза

В Бишкеке задержали подозреваемого по делу об убийстве, совершенном в жилмассиве «Ак-Ордо». Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, в соцсетях появились сомнения, что «подозреваемый слишком молод, неужели мог убить?»

Однако, подчеркнул Дайырбек Орунбеков, у правоохранительных органов собраны все доказательства.

Фото из соцсетей. Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с ОПГ Доо Чынгыза

«Есть видеозаписи, факты, подтвержденные перемещения подозреваемого, установлены мотивы преступления. Это стопроцентно подтверждает его причастность. Просто так никого не задерживают, и «вешать» на невиновного преступление никто не станет», — отметил он.

Руководитель службы информационной политики администрации президента добавил, что отец подозреваемого Майрамбек Садыков ранее дважды судим, состоял на учете МВД как активный участник ОПГ Доо Чынгыза и участвовал в его похоронах.

«Эта история должна стать уроком для тех, кто намерен встать на преступный путь. Сегодня век технологий: камеры и современные методы работы позволяют раскрывать преступления максимально быстро. От ответственности все равно не уйти», — заявил Дайырбек Орунбеков.

Следствие продолжается. МВД устанавливает все обстоятельства и проверяет возможных соучастников.