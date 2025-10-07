12:36
Происшествия

За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров

В Кыргызстане за неделю выявили более 400 тысяч непристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

По словам начальника ГУОБДД Байказы Айтикул уулу, с 1 октября 2025 года аппаратно-программные комплексы, установленные в рамках проекта «Безопасная страна», начали фиксировать водителей и пассажиров, которые не пристегнуты ремнями. Для этого используют системы фото- и видеонаблюдения.

ГУОБДД призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения и обязательно пристегиваться ради безопасности.

Кстати, штраф за данное нарушение в Кыргызстане составляет 1 тысячу сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346259/
