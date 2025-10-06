В Бишкеке злостный нарушитель ПДД незаконно использовал спецсигналы

В ходе рейдовых мероприятий в Бишкеке остановлено транспортное средство с незаконно установленными спецсигналами и звуковыми устройствами оперативных служб. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, водитель, ранее лишенный права управления, пытался решить вопрос через звонки, однако безуспешно.

«Автомобиль водворен на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены протоколы о правонарушении», — говорится в сообщении.

Напомним, что данное транспортное средство уже ранее помещали на штрафную стоянку. Теперь будет рассмотрен вопрос об изъятии незаконно установленных спецсигналов и спецзвуков.