Происшествия

В Алайском районе задержан мужчина при попытке дачи взятки сотруднику милиции

В Алайском районе задержали мужчину при передаче взятки заместителю начальника РОВД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 32-летний гражданин И. уулу Ж. пытался передать 70 тысяч сомов за положительное решение вопроса в отношении своего младшего брата, проходящего подозреваемым по уголовному делу.

МВД
Фото МВД. Подозреваемый

Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР. Денежные средства изъяты в качестве вещественного доказательства.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания Алайского РОВД. Следственные действия продолжаются.
