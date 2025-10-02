13:13
Происшествия

МВД возбудило уголовное дело в отношении лже-брата убитой на Иссык-Куле девушки

Гражданин, представившийся братом убитой в Иссык-Кульской области несовершеннолетней девушки и распространивший ложные сведения об этом преступлении, задержан. Об этом сообщили в МВД.

Отмечается, что ранее неоднократно судимый Нарынбек уулу Сыймык, 2002 года рождения, не владеет достоверными сведениями об обстоятельствах преступления.

«Распространяя вымышленные подробности, он ввел в заблуждение общественность и усилил напряженность в обществе. Со слов мужчины, это было сделано с целью привлечения внимания и увеличения числа подписчиков в социальных сетях», — сообщили в МВД.

МВД КР
Фото МВД КР. Скрины видеоматериалов с участием подозреваемого (коллаж)

 

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 363 УК КР «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» часть 2 пункт 3 — «совершенное из корыстных побуждений».

Задержанный водворен в ИВС. В настоящий момент проводятся следственные действия.

Ранее милиция сообщала, что мужчина, дававший интервью журналистам в качестве брата убитой девушки, на самом деле не является родственником и распространял вымышленные подробности о преступлении.
