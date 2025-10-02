13:13
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Происшествия

Государству возвращены участки в Базар-Коргоне

В ходе проверки прокуратурой Базар-Коргонского района установлено, что в 2021–2022 годах айыльным аймаком Базар-Коргон с нарушением закона были предоставлены земельные участки для строительства индивидуального жилья. Об этом сообщает Генпрокуратура.

ГП КР
Фото ГП КР. Участки

По ее данным, в результате принятых прокурорских мер 123 участка по 0,06 гектара каждый общей площадью 7,38 гектара и рыночной стоимостью 161 миллион 622 тысячи сомов, расположенные в селе Жети-Кошкон, а также на участке Актайлак-Ата города Базар-Коргон, возвращены в муниципальную собственность мэрии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345700/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура вернула государству землю в 120 гектаров в Иссык-Кульской области
Государству возвращен участок стратегического значения в Таласской области
Государству возвращены участки соцназначения в Джалал-Абадской области
В Чуйской области стратегический объект продали за копейки: прокуратура вернула
Чиновники подозреваются в незаконной передаче земли в Бишкеке
Кирпичный завод в Кара-Суу вернули в государственную собственность
Возбуждено дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода»
В Чаткальском районе лесному хозяйству нанесен ущерб в 47 миллионов сомов
Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
Цифровая платформа proverka.gov.kg представлена в новом формате
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются дожди, снег и&nbsp;заморозки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на&nbsp;Иссык-Куле раскрыло МВД Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На&nbsp;Иссык-Куле изнасиловали и&nbsp;убили девушку. Подозреваемый задержан На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
В&nbsp;Кыргызстане разоблачили &laquo;положенца&raquo;, скрывавшегося в&nbsp;психиатрической клинике В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
Бизнес
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
2 октября, четверг
12:59
В Бишкеке разыскивают мужчину, сбившего на самокате девушку В Бишкеке разыскивают мужчину, сбившего на самокате дев...
12:36
В проекте по модернизации транспортных коридоров КР хочет участвовать Япония
12:34
Выборы — 2025: даты, как проверить себя в списках и кого не пустят в парламент
12:33
Ликвидацию Наццентра по предупреждению пыток обсудили в институте омбудсмена
12:21
МВД возбудило уголовное дело в отношении лже-брата убитой на Иссык-Куле девушки