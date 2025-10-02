Государству возвращены участки в Базар-Коргоне

В ходе проверки прокуратурой Базар-Коргонского района установлено, что в 2021–2022 годах айыльным аймаком Базар-Коргон с нарушением закона были предоставлены земельные участки для строительства индивидуального жилья. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Фото ГП КР. Участки

По ее данным, в результате принятых прокурорских мер 123 участка по 0,06 гектара каждый общей площадью 7,38 гектара и рыночной стоимостью 161 миллион 622 тысячи сомов, расположенные в селе Жети-Кошкон, а также на участке Актайлак-Ата города Базар-Коргон, возвращены в муниципальную собственность мэрии.