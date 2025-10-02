11:39
Происшествия

Государству вернули 200 гектаров земли в Чуйской области

ГКНБ Кыргызской Республики сообщил о возврате в государственную собственность земельных участков общей площадью 200 гектаров в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

По данным спецслужбы, установлено, что в 1992–1994 годах эти земли были незаконно выведены из баланса муниципальной собственности и на протяжении десятилетий возделывались местными жителями.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Государству вернули 200 га земли в Чуйской области.

Выяснилось, что отдельные руководители и сотрудники органов местного самоуправления в течение длительного времени, без предусмотренной законом процедуры изъятия и без передачи в госсобственность, фактически отдавали земли отдельным лицам под сельхозугодья. При этом конкурсы не проводились, а арендные платежи государству не поступали.

Согласно проведенной оценке, рыночная стоимость выявленных неучтенных участков составляет 1 миллиард 73 миллиона 248 тысяч сомов.
