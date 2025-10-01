Государству вернули детский лагерь «Жалын» и 4,8 гектара земли

Государственный комитет национальной безопасности установил факт незаконной приватизации имущества, ранее принадлежавшего детскому оздоровительному комплексу «Жалын» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выяснилось, что земельные участки и здания в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района, находились в собственности ОАО «Кыргыз лифт».

В итоге ОАО добровольно и безвозмездно передало в собственность государства:

детский оздоровительный комплекс «Жалын»;

земельный участок площадью 4,82 гектара;