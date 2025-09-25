10:11
Происшествия

В городе Ош подрались гости двух свадеб. Троих водворили под стражу

В Оше произошел конфликт между молодыми людьми, который перерос в массовую драку. По предварительным данным, инцидент случился 23 сентября около 15.30 в ресторане «Изюм» на территории парка имени Токтогула.

Для обеспечения порядка на место прибыли сотрудники УВД города и спецполка. Всего задержали восемь участников конфликта — это граждане 2001 и 2002 годов рождения. Их доставили в Сулайман-Тооское отделение милиции для выяснения обстоятельств.

Как сообщили в пресс-службе милиции, изначально между гостями двух разных свадебных торжеств возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Очевидцы утверждают, что один из участников потерял сознание, однако в УВД отметили, что он жив.

24 сентября в городском управлении внутренних дел сообщили, что трое наиболее активных участников драки были водворены в приемник-распределитель на сутки. На всех составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.

Каждому из задержанных назначен штраф в размере 20 тысяч сомов. Протоколы направлены в городской суд для утверждения.

Участники конфликта отказались писать заявления друг на друга и проходить судебно-медицинскую экспертизу.
