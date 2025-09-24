15:18
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Происшествия

Рейды в ночных клубах Бишкека: милиция искала наркотики

Ночные клубы и бары Бишкека оказались под пристальным вниманием милиции. Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД столицы вместе с кинологами и служебными собаками провели рейды по развлекательным заведениям.

По данным пресс-службы ГУВД, цель рейдов — пресечь наркопреступления и повысить осведомленность молодежи о вреде психоактивных веществ.

По словам очевидцев, стражи порядка заходили в клубы группами, собаки обнюхивали помещения и личные вещи посетителей. Милиционеры проверяли документы, напоминали о законодательной ответственности за хранение и распространение наркотиков, а также раздавали памятки.

«Мы ведем не только силовую, но и профилактическую работу. Борьба с наркоманией невозможна без участия общества», — подчеркнули в ведомстве.

Рейды продолжатся и во всех районах города.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344734/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданин, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, экстрадирован из Грузии
Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. Комментарий Минтруда
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
В&nbsp;Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
В&nbsp;Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение
В&nbsp;бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее&nbsp;задержали В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
24 сентября, среда
14:56
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для...
14:52
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении
14:52
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
14:46
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов
14:40
На КПП «Чалдовар» выявлена устойчивая коррупционная схема, задержаны чиновники