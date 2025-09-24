Рейды в ночных клубах Бишкека: милиция искала наркотики

Ночные клубы и бары Бишкека оказались под пристальным вниманием милиции. Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД столицы вместе с кинологами и служебными собаками провели рейды по развлекательным заведениям.

По данным пресс-службы ГУВД, цель рейдов — пресечь наркопреступления и повысить осведомленность молодежи о вреде психоактивных веществ.

По словам очевидцев, стражи порядка заходили в клубы группами, собаки обнюхивали помещения и личные вещи посетителей. Милиционеры проверяли документы, напоминали о законодательной ответственности за хранение и распространение наркотиков, а также раздавали памятки.

«Мы ведем не только силовую, но и профилактическую работу. Борьба с наркоманией невозможна без участия общества», — подчеркнули в ведомстве.

Рейды продолжатся и во всех районах города.