Обещал альтернативную службу. Военного из Кара-Суу задержали за мошенничество

В Джалал-Абадской области задержали военнослужащего Кара-Суйского районного военного комиссариата по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержанный А.Д.М., будучи сотрудником Сузакского районного военкомата, получил 83 тысячи сомов от трех граждан. Он обещал призвать их сыновей на альтернативную службу.

Задержанный водворен в следственный изолятор временного содержания в Джалал-Абаде. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения» УК КР.