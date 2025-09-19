14:38
Происшествия

Жительница Бишкека отдала гадалке $100 тысяч за «магические услуги»

В столице задержана женщина, подозреваемая в крупном мошенничестве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе РУВД Свердловского района Бишкека.

По данным милиции, горожанка обратилась с заявлением о том, что с 2022 по 2025 год передала гадалке деньги за «магические услуги», рассчитывая улучшить личную жизнь. Общая сумма ущерба составила около $100 тысяч.

МВД
Фото МВД. Гадалка подозревается в мошенничестве на $100 тысяч

Факт зарегистрирован по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Задержанной оказалась Б.К., 1995 года рождения. Ее водворили в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются.
