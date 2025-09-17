21:47
Происшествия

В Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля

Два летающих автомобиля китайской компании XPeng столкнулись в небе на репетиции авиашоу в городе Чанчунь в провинции Цзилинь. Об этом пишет НСН со ссылкой на Nanfang Dushi Bao.

По данным издания, накануне в соцсетях появились видео с якобы последствиями аварии двух беспилотных авто на авиасалоне в Чанчуне. Также в Сети разместили видео аппарата, горящего на земле. Момент аварии не попал на запись. Как сообщали СМИ, пострадал как минимум один человек, его доставили в больницу.

«В ответ на эти сообщения представитель компании XPeng Aeroht заявил, что два летательных аппарата, участвовавших в тренировочных полетах, столкнулись из-за недостаточного расстояния между ними», – указано в сообщении.

Одна из машин получила повреждения и загорелась во время посадки. Находившиеся на месте ЧП сотрудники в безопасности. Ведется расследование причин инцидента.
