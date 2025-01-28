В Бишкеке пресечена деятельность подпольного казино Sun Club.

По данным МВД, сотрудниками ГУУР была получена информация о фактах организации азартных игр на территории города. Установлено, что неизвестные организовали азартные игры с использованием игорного оборудования.

В подпольном игорном заведении, замаскированном под бильярдный клуб, тщательно соблюдались меры конспирации, куда пускали только своих, пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 219-1 «Незаконная организация игорной деятельности» УК КР.

Сотрудниками ГУУР МВД проведены обыски в бильярдном клубе Sun Club.

В этом же здании обнаружены места проведения азартных игр. В момент проведения следственно-оперативных мероприятий в отдельных помещениях клуба посетитиле играли в покер.

«По предварительным данным, организатором азартных игр является гражданин Э.А., 1991 года рождения. Он создавал условия для функционирования заведения игорного бизнеса, приглашал граждан для участия в играх», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Расследование продолжается.