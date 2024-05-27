В ЖК предложили разрешить рекламу основанных на риске игр и взаимном пари

Депутаты Жогорку Кенеша Бактыбек Сыдыков и Гулшаркан Култаева предложили разрешить в Кыргызстане рекламу основанных на риске игр и взаимном пари. Поправки в закон о рекламе они вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, такая реклама позволит привлечь финансирование для спортивных и культурных мероприятий.

«На сегодня по республике более 80 федераций по различным видам спорта. Большие спортивные организации могут использовать рекламу основанных на риске игр и взаимном пари для создания своего имиджа, придать узнаваемость и получить финансовую прибыль для развития спорта, распространить идеи активного образа жизни», — считают авторы законопроекта.

Спортивная реклама представляет специфический инструмент маркетинга, который ориентирован на продвижение как самих компаний (их товаров и услуг), так и спонсоров спортивных брендов и соревнований.

В сфере спортивного маркетинга рекламодателями могут выступать, помимо производителей спортивной экипировки и инвентаря, также и компании, которые спонсируют спортивные мероприятия (матчи, соревнования и другие). Реклама в спорте обычно используется для повышения узнаваемости бренда, создания имиджа, особенно во время глобальных спортивных мероприятий.

«В июне 2022 года подписан Закон «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике». Появление новых видов общественных отношений стало предпосылкой возникновения коллизий между нормативно-правовыми актами и непоступления в республиканский бюджет налоговых отчислений от реализации некоторых видов рекламы. Сегодня государство теряет поступления от обращения рекламы в этой сфере. Тогда как игорные заведения, в частности, такие как тотализаторы, могут стать плательщиками налогов на игорный бизнес, налогов на прибыль, НДС и других обязательных платежей. А самодостаточность спортивных федераций и других организаций разгрузит республиканский бюджет от затрат на развитие спорта и здорового образа жизни населения», — говорится в справке-обосновании.

Авторы добавляют, что регулирование и официальная реклама игорного бизнеса обеспечат прозрачность этого рынка и возможности для его контроля и надзора со стороны государства. Сопутствующее регулирование поможет избавиться от нелегальных игорных заведений, таких как букмекерские конторы и тотализаторы, работающих незаконно.

«Более того, мы сможем защитить права потребителей, так как официальная реклама обеспечит контроль за игорными компаниями и предъявление им требований по открытости. Таким образом, легальная рекламная индустрия позволит государству получить дополнительные налоговые поступления и инвестиции в экономику от легализации игорного бизнеса и его рекламы, а также сможет защитить все субъекты данной сферы», — подчеркивается в документе.

Закон предлагается дополнить новой статьей, определяющей особенности рекламы основанных на риске игр и взаимном пари. В ней указано, где можно будет размещать такую рекламу, в частности, в зданиях, строениях, сооружениях, в которых проводятся такие игры, взаимное пари. Также в статье предусмотрены некоторые ограничения. Так, запрещаются трансляция такой рекламы в прямом эфире или в записи спортивного соревнования, размещение в государственных, детских учреждениях, медицинских, культурных организациях, печатных изданиях для несовершеннолетних. Это делается для защиты от несовершеннолетних и людей, страдающих или которые могут быть подвержены лудомании.